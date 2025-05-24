İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme
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İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme
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İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, "Bize hastanede kalmak istemediğini söyledi. Birlikte çıktık. 'Bas gaza, şehir dışına çıkalım' deyince hareket ettik. Yolda iddiaları duyunca geri eve döndük" dedikleri öğrenildi. 2 şüpheli adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç'ın devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla kaçırıldığı iddiasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

"BİZE 'ŞEHİR DIŞINA ÇIKALIM' DEDİ"

İş insanı İnan Kıraç'ın hastaneden kendi rızasıyla kaçırıldığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan şoförü Barış C. İle refakatçileri Kamil İ. ile Ali Ş. işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Adam kaçırma" iddialarıyla adliyeye sevk edildi. Yıllardır yanında çalıştıkları İnan Kıraç'ı kaçırmadıklarını belirten şüphelilerin "Bize hastanede kalmak istemediğini söyledi. Birlikte çıktık. 'Bas gaza, şehir dışına çıkalım' deyince hareket ettik. Yolda iddiaları duyunca geri eve döndük" dedikleri öğrenildi.

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 22 Mayıs akşam saatlerinde İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada iddiaların gerçek olmadığı belirtilmişti. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız"

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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