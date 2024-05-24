İmranlı'da iki araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İmranlı'da iki araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. 31 ANS 953 plakalı araç ile 25 ACG 128 plakalı araç çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İMAYKUT (İmranlı Arama Kurtarma) ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.