İmamoğlu'nun Tutukluluk Haline Devam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İmamoğlu ve diğer şüphelilerin tutukluluk haline itiraz talepleri reddedildi.
İBB'de görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İmamoğlu dahil tüm şüphelilere ilişkin tutukluluğa itiraz talepleri reddedildi ve şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa