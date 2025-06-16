İmamoğlu'nun Tehdit İddiasıyla Davası Başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Davanın 2'inci celsesi bugün görülmeye başlandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesindeki davanın 2'inci celsesinin görülmesine başlandı. Duruşmada Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa