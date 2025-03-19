Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı

Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı
Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj

Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan beklenen açıklama geldi
Özel'den sürpriz İmamoğlu kararı: Serbest kalana kadar buradan ayrılmayacağız

"İmamoğlu serbest kalana kadar buradan ayrılmayacağız"

İmamoğlu'nun ilaçlarının verilmediği iddialarına başsavcılıktan yanıt

İmamoğlu'nun ilaçlarının verilmediği iddialarına başsavcılıktan yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya organlarında yer alan, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği ve doktor muayenelerinin emniyette yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır. Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.