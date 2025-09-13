Haberler

İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki

İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki
Haber Videosu

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diploma davasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada verdiği mesajlar ve izleyicilerle kurduğu diyaloglarla çok konuşulan İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki gösterdi: "Bu duruşma mı, film sahnesi mi?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması nedeniyle uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sahte diploma davasında dün hakim karşısına çıktı.

Duruşma salonunda verdiği mesajlar, yaptığı hareketler ve izleyicilerle kurduğu diyaloglar dikkat çekti. İmamoğlu'nun sık sık alkışlandığı duruşma, sosyal medyada da gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANINDAN TEPKİ

Bu görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, mahkeme sürecine tepki gösterdi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki

DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, diploma davası kapsamında Silivri'deki cezaevi duruşma salonunda hakim karşısına çıktı. İmamoğlu duruşma salonuna alkışlar ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla girmişti. Hakimin iddianameyi okumasının ardından İmamoğlu savunma yaptı Daha sonra ise mahkemeye ara verildi. Ara sırasında Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu ayrıca duruşmada kravatını da yerine kayyum atanan eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e vermişti. İmamoğlu'nun bu tavırları sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP yöneticisi de gözaltında

Son operasyonda Bahçeli'ye şok! MHP'li yönetici de gözaltında
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu

Valinin Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı

Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak

Atama bekleyenlere müjde! Bu ay 17 bin kişi alınacak
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBirgül Öke:

CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

O adamı oraya koymanızda film değil mi

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMalatyalı:

Asıl filmi cevirem ler AKP VE iktidardaki üst düzey yoneticilerdir. Yalnız filimleri bitmiyor. Yalnız seyirciler izlemiyor. Kendileri çalıp oynuyorlar. Hele oynasınlar günü vakti gelir elbette.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Gerçekten oynanan oyun film gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı

Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı
Kerem'siz Benfica'ya 90+2'de şok

Kerem'siz Benfica'ya büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.