İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması nedeniyle uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sahte diploma davasında dün hakim karşısına çıktı.

Duruşma salonunda verdiği mesajlar, yaptığı hareketler ve izleyicilerle kurduğu diyaloglar dikkat çekti. İmamoğlu'nun sık sık alkışlandığı duruşma, sosyal medyada da gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANINDAN TEPKİ

Bu görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, mahkeme sürecine tepki gösterdi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!" ifadelerini kullandı.

DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, diploma davası kapsamında Silivri'deki cezaevi duruşma salonunda hakim karşısına çıktı. İmamoğlu duruşma salonuna alkışlar ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla girmişti. Hakimin iddianameyi okumasının ardından İmamoğlu savunma yaptı Daha sonra ise mahkemeye ara verildi. Ara sırasında Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu ayrıca duruşmada kravatını da yerine kayyum atanan eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e vermişti. İmamoğlu'nun bu tavırları sosyal medyada gündem olmuştu.