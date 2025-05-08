Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi

İmamoğlu'na Suç Örgütü Propagandası Sebebiyle Erişim Engeli

İmamoğlu'na Suç Örgütü Propagandası Sebebiyle Erişim Engeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında suç örgütü propagandası yapan paylaşımlar tespit etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu'nun kullanmadığı hesaba erişim engeli kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X isimli sosyal medya hesabından suç örgütü propagandası gibi suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. İmamoğlu'nun kendisinin kullanmadığı sosyal medya hesabına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir istekte bulundu
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.