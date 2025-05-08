İmamoğlu'na Suç Örgütü Propagandası Sebebiyle Erişim Engeli
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında suç örgütü propagandası yapan paylaşımlar tespit etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu'nun kullanmadığı hesaba erişim engeli kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X isimli sosyal medya hesabından suç örgütü propagandası gibi suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. İmamoğlu'nun kendisinin kullanmadığı sosyal medya hesabına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli kararı verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa