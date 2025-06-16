İmamoğlu Hakkında Hapis Cezası ve Siyasi Yasak Talebi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu için 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesindeki davanın 2'inci celse arasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve hakkında siyasi yasak talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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