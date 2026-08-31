Haberler

Samsun'da Kuyumcu Hırsızı 60 Bin TL ile Yakalandı

Samsun'da Kuyumcu Hırsızı 60 Bin TL ile Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da bir kuyumcuda müşteriyi oyalayıp 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız, üzerinde bulunan 60 bin TL ile yakalandı. Şüphelinin başka illerde de benzer hırsızlıklardan arandığı belirlendi.

Samsun'da bir kuyumcuda müştekiyi oyalayarak yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 60 bin TL ile yakalandı.

Olay, 29 Ağustos 2026 tarihinde İlkadım ilçesinde meydana geldi. Bir kuyumcuda müştekiyi oyalayan şüpheli, tezgah üzerinden yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da ikamet eden ve 6 suç kaydı bulunan Aydın B.(52) olduğu tespit edildi. Şüpheli, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 60 bin TL nakit parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. El konulan paranın müştekiye teslim edileceği belirtildi.

Gözaltına alınan Aydın B.'nin ayrıca Temmuz ayında Çankırı ve Tokat illerinde gerçekleştirilen kuyumcudan hırsızlık olayları nedeniyle firari olarak arandığı ortaya çıktı. Aydın B.'nin İstanbul'da ikamet ettiği ve illeri dolaşarak kuyumculardan hırsızlık yaptığı ileri sürüldü. Polisteki sorgulaması tamamlanan Aydın B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar

"Dev proje" diyerek binlerce kişinin ev hayalini çaldılar
Milli yıldızmız ABD'ye 16 valizle döndü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bu valizlerin sahibini tanımayan yok! Türkiye'den böyle ayrıldı
Arda Güler'in golüne Mourinho'dan olay tepki! Ülke onu konuşuyor

Bay ego iş başında? Ülke bu bakışını konuşuyor

Bakan Gürlek adli bilançoyu paylaştı: 97 orman yangınına 15 tutuklama

Bakan Gürlek'ten sert uyarı: Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse...
Piyano konseri İstiklal Marşı ile başladı, salondaki herkes ayağa kalktı

Bu konserdeki alkışlar köy okullarında yankılanıyor
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı