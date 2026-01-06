Haberler

İliç davası reddi hakim talebi üzerine ertelendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin davanın 5'inci duruşması, avukatların reddihakim talebi üzerine ertelendi. Mahkeme, dosyanın incelenmek üzere üst mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin açılan davanın 5'inci duruşması Erzincan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

43 şirket çalışanının yargılandığı duruşmada, sanık avukatları reddihakim talebinde bulundu. Savcılık, talebin değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, reddihakim talebinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla dosyanın Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Heyet ayrıca, dosyanın mevcut durumu ve delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın bir sonraki duruşması 17 Şubat tarihine ertelendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
