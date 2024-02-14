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İliç için "Dünyanın ikinci Çernobil'i" diyen Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

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Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.

Erzincan İliç'teki siyanürle altın çıkartılan madende meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. Enkaz altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ederken felaketin ardından bölgeye giden Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu, İliç için verdiği çevre mücadeleyle adından söz ettiriyordu.

TÜM TÜRKİYE'Yİ İLİÇ'E DAVET ETMİŞTİ

Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak video çekmiş, söz konusu bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmişti.

"YALVARIYORUM BURAYA GELİN"

Cezayirlioğlu yayınladığı videoda "Dünyanın ikinci Çernobil'i Erzincan İliç sizi bekliyor. Yalvarıyorum! Ellerinizi öpeyim buraya gelin lütfen. Bu son şansımız. Ben demiyorum bilim insanları dünyanın ikinci Çernobil'i diyor. Herkesi buraya davet ediyorum. Türkiye'nin en büyük nehri olan Fırat Nehri'ne yakınlığı 350 metre. Milyonlarca ton siyanürü püskürtme cihazlarıyla atmosfere veriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com, Haber Merkezi / 3.Sayfa

Erzincan Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

TUĞRUL BAYRAMOĞLU:

FIRATIN SUYU AKAR DERİNDİR.... MEMLEKETİME YAZIK. CANIM MEMLEKETİM RANT UĞRUNA TALAN EDİLİYOR BU DA YETMEMİŞ GİBİ HALKI ZEHİRLENMEYE MARUZ BIRAKILIYOR. BUDA YETMEZ MADENLERDE GÖÇÜK ALTINDA CAN VERİYOR. NE ZAMAN ÖNLEM ALINIR BU SON OLSUN DEDİKÇE YENİ VE DAHA BÜYÜK FACİALARLA BAŞBAŞA KALIYORUZ. ATIK HALKIN TEPEDEN TIRNAĞA YENİDEN BİR BİLİNÇLENMEYE İHTİYACI VAR. HEPİMİZİN ARINMAYA İHTİYACI VAR....

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yanıtYanıtla
haksız mıyım:

ülkeye hizmet etmenin halk tarafından memlekete yazık edilme olarak algılandığı tek ülkeyiz galiba. tabi bizler takdir ediyoruz da bazı nankör, kökleri dışarıda olanlara anlatmak mümkün olmaz. ulan japonya fukuşimadaki nükleer suyu tüm dünyanın gözü önünde okyanusa salıyor halkı bu jakobenler gibi tepki vermiyor. tüüüüü

yanıt45
yanıt198
Salih Kandıralı:

Hak sızsın. Yalakalık yapacağım diye şekilden şekile giriyorsun

yanıt75
yanıt19
Yasar Bilada:

Nükleer görse mertek zannedecekler yorum yapmasın...

yanıt4
yanıt0
Buz küpü:

ADAM UYARMIŞ NEDEN TUTUKLANIP GÖZALTINA ALINIYOR.

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yanıtYanıtla
Ahmet77:

Birilerinin tekerine çomak soktuğu için,anlayın.

yanıt80
yanıt10
Halit:

tımarhanelik

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yanıtYanıtla
KARAYEL:

senmi?

yanıt38
yanıt6
Ali Baba:

Haksizmiyim isimli yaratik HAKSIZSIN

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yanıtYanıtla
Güray Dilli :

Gerçekleri söyleyenleri göz altına almakla olmaz bu işler. Önlem almazsanız maazallah Fırat nehrine karıştığını düşünün zehrin. Kendi vatandaşlarınızın yanında Irak ve Suriye Devlet ve vatandaşlarının açacakları davaları,isteyecekleri tazminatları düşünün. Yanlış işler bunlar

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