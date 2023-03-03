İlgisiz kalan eski konak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı 3. Sayfa Haberleri Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bulunan eski konak ilgisizlik sebebiyle harabeye dönerken, içerisindeki işlemeler ise hırsızlar tarafından talan edildi. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bulunan eski konak ilgisizlik sebebiyle harabeye dönerken, içerisindeki işlemeler ise hırsızlar tarafından talan edildi. Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Karamuklu Mahallesi'nde bulunan eski konak bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle yok olmaya yüz tuttu. Harabeye dönen konakta bulunan tavan işlemeleri ise hırsızlar tarafından çalındı. İçerisinde bulunan tarihi eşyalarla yıkılmaya yüz tutan konağın duvarlarının ise çatladığı görüldü. - ÇANKIRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çankırı 3. Sayfa Haberler

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