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Konya'da trafikte yumruklu kavga

Konya'da trafikte yumruklu kavga
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Konya'nın Ilgın ilçesinde trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde trafikte çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ilgın ilçe merkezi Konya Afyonkarahisar Kara yolu üst geçidi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunanların araya girerek tarafları ayırma çabaları bir süre sonuç vermedi. Yaşananlar, o sırada trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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