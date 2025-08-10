İletişim Başkanı Duran'dan Sındırgı Depreminin Ardından Açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremle ilgili olarak tüm kurumların teyakkuzda olduğunu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremle alakalı ilgili tüm kurumların teyakkuzda olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir. Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

