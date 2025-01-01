İl Emniyet Müdürü Yılmaz, yılbaşında görev yapan personeli ziyaret etti

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, yılbaşı gecesi yaptığı ziyaretlerde görevli personelin yılbaşını kutladı.

Yılbaşı vesilesiyle İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Odunpazarı Polis Merkezi, Çarşı Şehit Cengiz Kuloğlu Polis Merkezi, Ertuğrulgazi Polis Merkezi ve Kurtuluş Polis Merkezi Amirliklerini ziyaret etti. Alınan emniyet tedbirlerini yerinde inceleyen Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı. Ayrıca, Ankara, Bursa ve Kütahya yol kontrol noktalarını da ziyaret eden Yılmaz, görevli personelin yeni yılını kutlayıp başarılar diledi. - ESKİŞEHİR