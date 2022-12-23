İkiz kardeşiyle aynı sonu yaşadı! 10 ay arayla hayatını kaybettiler 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Erenler ilçesinde silahlı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin, yaklaşık 10 ay önce ikiz kardeşinin de kocası tarafından vurularak hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı Sakarya'nın Erenler ilçesinde 20 Aralık gecesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından ortaya çıkan detay kahretti. İKİZ KARDEŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ Gencin, yaklaşık 10 ay önce kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak hastanede hayatını kaybeden Buket Pala'nın ikiz kardeşi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya Erenler Aralık Mimar 3. Sayfa Haberler

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