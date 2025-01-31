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İkiz Bebek Sevinci, Trajik Bir Ölümle Sonlandı

İkiz Bebek Sevinci, Trajik Bir Ölümle Sonlandı
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Mardin'de, ikiz bebek doğurduktan sonra rahatsızlanan öğretmen Fatma Erdem Çeçen, Diyarbakır'da hayatını kaybetti. Doğumdan sonra kanaması başlayan Çeçen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkizlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mardin'de ikiz bebek doğurduktan sonra rahatsızlanan öğretmen, sevk edildiği Diyarbakır'da hayatını kaybetti.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı İlkokulunda fen bilgisi öğretmeni olan Fatma Erdem Çeçen (30), dün Mardin'deki özel bir hastanede ikiz erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra kanaması başlayan Çeçen, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çeçen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çeçen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi'nde toprağa verildi.

Çeçen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken ikizlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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