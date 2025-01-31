İkiz Bebek Sevinci, Trajik Bir Ölümle Sonlandı

Mardin'de ikiz bebek doğurduktan sonra rahatsızlanan öğretmen, sevk edildiği Diyarbakır'da hayatını kaybetti.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı İlkokulunda fen bilgisi öğretmeni olan Fatma Erdem Çeçen (30), dün Mardin'deki özel bir hastanede ikiz erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra kanaması başlayan Çeçen, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çeçen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çeçen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi'nde toprağa verildi.

Çeçen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken ikizlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MARDİN