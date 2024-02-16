İkitelli OSB Mahallesi Siteler Metro Durağı'nda Adam Metronun Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

İkitelli OSB Mahallesi Siteler Metro Durağı'nda raylara inip yürüyen bir adam metronun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi Siteler Metro Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.H.D. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı duraktan raylara inerek yürümeye başladı. A.H.D.'ye raylar üzerindeyken metro çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemeler sırasında Başakşehir - Kirazlı yönü metro seferleri durduruldu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - İSTANBUL