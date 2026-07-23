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Muğla'da sürücü iki kediyi ezerek kaçtı

Muğla'da sürücü iki kediyi ezerek kaçtı
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Muğla’da sokak arasında seyreden hafif ticari araç, yolda bulunan iki sokak kedisinin üzerinden geçerek yoluna devam etti.

Muğla'da sokak arasında seyreden hafif ticari araç, yolda bulunan iki sokak kedisinin üzerinden geçerek yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda yaralanan kediler telef olurken, sürücünün durmadan uzaklaşması tepki çekti.

Olay, Menteşe ilçesinde bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında ilerleyen hafif ticari araç, yol üzerinde bulunan iki sokak kedisinin üzerinden geçti. Aracın altında kalan kediler ağır yaralanarak can çekişirken, sürücü ise durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olay çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sokakta ilerlediği sırada iki kedinin üzerinden geçtiği, sürücünün ise arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Görüntüler hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisini çekerken, vatandaşlar araç sürücüsünün yakalanarak gerekli cezai yaptırımın uygulanmasını istediklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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