İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı - Haberler

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İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.

Kaza, 08.45 sularında Battalgazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 06 BBY 908 plakalı otomobil ile N.İ. yönetimindeki 44 T 0400 plakalı araç anıt kavşak üzerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, hastanede tedaviyi kabul etmeyen yaralıya bölgeye sevk edilen ambulansta müdahale edildi.

Kazaya karışan araçların çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

İki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi, Otomobil, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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