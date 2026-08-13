Çankırı'da İki Otomobil Çarpıştı: Yaralı Yok
Çankırı-Ankara karayolu Kızılırmak yol ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, jandarma ekipleri inceleme yaptı ve araçlar çekiciyle kaldırıldı.
Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardaki kişiler yara almadan kurtuldu.
Kaza, Çankırı-Ankara karayolu Kızılırmak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, araçlardaki kişiler yara almadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı