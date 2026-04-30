İki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı: Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, Ankara-Kırıkkale D200 kara yolunun 15. kilometresinde, Irmak Virajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G.G. idaresindeki 06 CRD 660 plakalı Opel marka otomobil, B.G.A. yönetimindeki LM QL 490 Almanya plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü S.G.G. ile araçta bulunan B.D. ve Y.G. yaralandı. Otomobillerde de maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
