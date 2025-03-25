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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya'da meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve araçlar hurdaya döndü. Olayda yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı, araçlar hurdaya döndü: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da 2 aracın hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüleri yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Antalya-Manavgat D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duygu K.'nın kullandığı 07 RM 433 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil, Kömürcüler kavşağına geldiğinde Abdulkadir Ö.'nün kullandığı 46 ACL 433 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Duygu K.'nın kullandığı otomobil, çarpışmanın ardından refüjde bulunan trafik levhasını da devirdikten sonra takla atarken, kaza yapan araçların parçaları etrafa saçıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Duygu K. ve diğer sürücü Abdulkadir Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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