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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi Anayurt Bulvarı Maşti arkasında meydana geldi.

A.D sevk ve idaresindeki 44 PU 191 plaka sayılı araç ile E.G yönetimindeki 46 AP 506 plakalı aracın çarpışması sonucu her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücüler, kaza yerine gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Yaralı sürücülerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler

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