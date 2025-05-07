İki kuruş için yaptığı utanmazlığa bakın! Neyse ki kameralar kayıttaydı

Ankara Ulus'ta bulunan self servis hizmet veren bir restoranda yemek yiyen bir şahıs, yemeğinin sonuna yaklaşırken cebinden çıkardığı kılları yemeğin içine bıraktı. Ardından işletme çalışanlarına giderek yemeğinde kıl çıktığını söyledi ve para iadesi talep etti.Görevlilerin itirazlarına rağmen ısrarcı olan şahıs, ücretini geri aldıktan sonra mekandan hızla ayrıldı. Ancak hesaba katmadığı bir detay vardı: Güvenlik kameraları...

"AHLAK YOKSUNU"

Olayın ardından işletme sahipleri kamera kayıtlarını inceleyerek durumu fark etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte "Ahlak yoksunu", "İki kuruş için bu yapılır mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.