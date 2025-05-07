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İki kuruş için yaptığı utanmazlığa bakın! Neyse ki kameralar kayıttaydı

İki kuruş için yaptığı utanmazlığa bakın! Neyse ki kameralar kayıttaydı
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Ankara Ulus'ta bir restoranda yemek yiyen şahıs, cebinden çıkardığı kılları yemeğine bırakıp "yemekte kıl var" diyerek para iadesi aldı. Ancak unuttuğu bir şey vardı; güvenlik kameraları tüm olan biteni saniye saniye kaydetti.

Ankara Ulus'ta bulunan self servis hizmet veren bir restoranda yemek yiyen bir şahıs, yemeğinin sonuna yaklaşırken cebinden çıkardığı kılları yemeğin içine bıraktı. Ardından işletme çalışanlarına giderek yemeğinde kıl çıktığını söyledi ve para iadesi talep etti.Görevlilerin itirazlarına rağmen ısrarcı olan şahıs, ücretini geri aldıktan sonra mekandan hızla ayrıldı. Ancak hesaba katmadığı bir detay vardı: Güvenlik kameraları...

"AHLAK YOKSUNU"

Olayın ardından işletme sahipleri kamera kayıtlarını inceleyerek durumu fark etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte "Ahlak yoksunu", "İki kuruş için bu yapılır mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Demirelin enflasyon ahlakı bitirir sözü aklıma geldi. Sosyal bir çürüme kanser gibi yayılıyor

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