İki hafif ticari araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza Odunpazarı ilçesi 71 evler mahallesi Hızırer ve Güngören caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y.T. idaresindeki 26 AOZ 080 plakalı hafif ticari araç Güngören sokak üzerinde seyir halindeyken, Hızırer sokak üzerinde ilerleyen M.G., idaresindeki 06 EYN 265 plakalı panelvan araca yandan çarpmasıyla trafik kazası meydana geldi. Kazada 06 EYN 265 plakalı araç çarpmanın etkisiyle yan yattı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 26 AOZ 080 aracın sürücüsü M.Y.T ve 06 EYN 265 panelvanda yolcu olarak bulunan U.G ile A.Ç kazada yaralandı. Yaralılardan M.Y.T Eskişehir Şehir Hastanesine, yolcular U.G ve A.Ç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı