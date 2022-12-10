Kocaeli'de iki gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni duvar dibinde bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 2 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber geldi. Yaşlı adamın cansız bedeni bir duvarın dibinde bulundu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı adamdan kötü haber geldi. Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak üzerinde bahçenin istinat duvarının dibinde bir şahsın hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ DUVAR DİBİNDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın, yaklaşık 2 gün önce kaybolan ve ailesinin kendisinden haber alamadığı 76 yaşındaki Mustafa Pullu olduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA KESİNLEŞECEK

Ekiplerin çalışmalarının ardından, yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Pullu'nun ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.