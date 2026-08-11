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Kandıra'da Kaybolan Genç Boğulmuş Olarak Bulundu

Kandıra'da Kaybolan Genç Boğulmuş Olarak Bulundu
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Kocaeli Kandıra'da pazar günü denizde kaybolan 26 yaşındaki İbrahim Çağlayan'ın cansız bedeni arama çalışmaları sonucunda bugün bulundu. Olayla ilgili bölgede daha önce de iki boğulma vakası yaşanmıştı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde pazar günü girdiği denizde kaybolan 26 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Ağustos Pazar günü Kumcağız Sahili'nde denize giren İbrahim Çağlayan (26), bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizde ve kıyı şeridinde yürüttüğü arama tarama çalışmaları sonucunda bugün Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan, pazar günü farklı sahillerde denize giren iki kişi de boğularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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