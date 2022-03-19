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İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Halep Caddesi üzerinde gelen silah sesleri üzerine bölgeye intikal eden çarşı bekçileri iki grubun silahlı kavgasıyla karşılaştı. Kavgaya müdahale eden bekçiler bir kişiyi gözaltına alırken, 2 kişi ise yaya olarak kaçarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği olayda C.K. isimli bir şahsın silahla açılan ateş sonucu yaralandığı belirlenirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi olarak değerlendirilen A.B. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı olayda bir de pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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