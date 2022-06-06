Yüzlerce kişinin karıştığı kavgayı polis sonlandırdı! Birer birer ara sokaklara dağıldılar - Haberler

Yüzlerce kişinin karıştığı kavgayı polis sonlandırdı! Birer birer ara sokaklara dağıldılar
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da sayıları 80'i bulan iki ayrı grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini gören kalabalık ara sokaklara dağılırken, kavgada 2 kişi yaralandı.
Kütahya'da 70-80 kişilik iki ayrı grup arasında kavga çıktı. Taraflar dakikalarca birbirine sert müdahalede bulundu.
POLİSİ GÖREN KALABALIK ARA SOKAKLARA KAÇTI
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibini gören kalabalık kısa sürede ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgi soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa