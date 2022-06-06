Yüzlerce kişinin karıştığı kavgayı polis sonlandırdı! Birer birer ara sokaklara dağıldılar Kütahya'da sayıları 80'i bulan iki ayrı grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini gören kalabalık ara sokaklara dağılırken, kavgada 2 kişi yaralandı. Kütahya'da 70-80 kişilik iki ayrı grup arasında kavga çıktı. Taraflar dakikalarca birbirine sert müdahalede bulundu. POLİSİ GÖREN KALABALIK ARA SOKAKLARA KAÇTI Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibini gören kalabalık kısa sürede ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgi soruşturma başlattı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kütahya kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yüzlerce kişinin karıştığı kavgayı polis sonlandırdı! Birer birer ara sokaklara dağıldılar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.