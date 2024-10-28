Üye Girişi
Haberler

İki Grup Arasında Çıkan Kavga: Bekçi Yaralandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı. Kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı

Kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde Yeni Mahalle Gül Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi, arbede esnasında yaralanarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki Grup Arasında Çıkan Kavga: Bekçi Yaralandı, 1 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Sakarya Akyazı Kavga

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hasan Arat'ın şöförü ne yaptı? Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Günler kimdir? Sezgin Günler gözaltına alındı mı? Kaşarlaşmış ne demek? Kaşarlanmak anlamı ne? 30 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Kova, Balık burcu yorumu! 30 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi İETT? 29 Ekim metrolar ücretsiz mi? 29 Ekim metrobüs bedava mı? Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı? 29 Ekim kütüphaneler açık mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.