İki Grup Arasında Çıkan Kavga: Bekçi Yaralandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı

Kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde Yeni Mahalle Gül Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi, arbede esnasında yaralanarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.