Bursa'da Kafe Önünde Kavgada O Anlar Kamerada

Bursa'da bir kafe önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. İki grubun da birbirine girdiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı