İki grubun sopalı kavgasına özel harekat polisi müdahale etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki grubun sopalı kavgasına özel harekat polisi müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İki grubun sopalı kavgasına özel harekat polisi müdahale etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sopalı kavga çıktı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sopalı kavga çıktı. Özel harekat polisinin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli Hükümet Konağı yakınında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında çıkan ve sopaların da kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Özel harekat polisinin havaya ateş açarak ayırdığı kavga, cep telefonuyla anbean kaydedildi. Kavgayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title