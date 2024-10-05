İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

İstanbul Fatih'te Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra intihar etti. Çelik'in surdaki cinayeti işlemeden önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

ÜNLÜ OYUNCU TEPKİLERİN ODAĞINDA

Türkiye'yi sarsan bu olay sonrası sosyal medya ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar geldi. Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu yine tepkilerin hedefi oldu.

Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

- Bunun sanatla ilgisi yok. Resmen kadına şiddet çağrısı yapıyor.

- Bunun nesi sanat şimdi?

- Bunlara bilerek yaptırılıyor bu işler. Zavallı adamlar...

- Buna nasıl izin verildi?

- Bugün bu ülkede bir vahşet yaşandı ve aklıma bu görsel geldi.

İşte büyük tepki çeken o pozlar;