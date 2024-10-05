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İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
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Semih Çelik isimli şahsın, iki genç kızı vahşice öldürmesinin yankıları sürerken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi için verdiği pozlar yeniden gündem oldu. Birçok kişi bu pozlar için "Bunun nesi sanat şimdi?" sorusunu soramadan edemedi.

İstanbul Fatih'te Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra intihar etti. Çelik'in surdaki cinayeti işlemeden önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

ÜNLÜ OYUNCU TEPKİLERİN ODAĞINDA

Türkiye'yi sarsan bu olay sonrası sosyal medya ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar geldi. Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu yine tepkilerin hedefi oldu.

Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

- Bunun sanatla ilgisi yok. Resmen kadına şiddet çağrısı yapıyor.

- Bunun nesi sanat şimdi?

- Bunlara bilerek yaptırılıyor bu işler. Zavallı adamlar...

- Buna nasıl izin verildi?

- Bugün bu ülkede bir vahşet yaşandı ve aklıma bu görsel geldi.

İşte büyük tepki çeken o pozlar;

İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (36)

Rıdvan Demir:

Bu nedir yahu bu ülkeyi yöneten kimse yok mu.Bu görseli paylaşan p.çi kimse mi kınamıyor.Dehşet verici bir boşluk var ülkede.

357
8
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Murat Bahar:

Mk çocuğu

189
4
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TT:

Bence toplum bilerek bu hale getiriliyor. Müzik ile görsel sanatlarla psikopatlaştırılıyor... Bu sözümona sanatçımız, resimler için kimden para almışsa onların peşine düşmek, sıradaki projelerini incelemeye almak şarttır. Toplum mühendisliği yapmaya çalışanların maskelerini düşürmek şarttır... Bu çok önemli bir konudur... Arkasında kimlerin olduğunu bilmek, önlem almak ve cezalandırmak gerekir...Devletimiz bu konulara daha fazla eğilmelidir...Sanat bazen sadece sanat için yapılmıyor ne yazık ki.

183
1
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Emrehan Ozgen:

Erkeklerle öpüşüp, doğranmış kadın motifleriyle poz vererek yeni bir Netflix sanatı getirdiler dünyamıza. Bunlara alet olanlara da “sanatçı” dediler.

167
3
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NediyonDegisik:

hasta ruhlular

152
1
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Habil kökcü:

Satanistlik bu. Derhal bütün satanist dini tarikatlar kapanmalı

117
4
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Demir Acer:

bunu cinayete tesfikten 10 yil iceri atacaksin

103
1
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Hamit Gündoğdu:

Sizin sanatınizin Allah belasını versin.. bu resmen canililik, sapıklık ve şiddete meyil .. böyle bir iğrenç ve korkunç fotoğrafları medyaya sunanlar acilen yargılanmalı.. ülkemde yeni yeni tezgahlar sanatmis gibi gösterilip şuuru bozuk olanları harekete geçiriyor.. dün o itin yaptığına sanat mı? Veya sanattan etkilenmi mi? Dememiz gerekiyor.. yeter artık devleti ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz. Lütfensiz!!!

92
1
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Emre ARI:

Koskoca ülkede iyiye giden 1 tane bişey olsun ne olur artık !

84
2
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Erkan null:

şimdi bu sanatçı mı

68
1
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