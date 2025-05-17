İki farklı motosiklet hırsızlığı kamerada: Birisi çaldı, diğeri kaçtı

İki farklı motosiklet hırsızlığı kamerada: Birisi çaldı, diğeri kaçtı
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İki farklı motosiklet hırsızlığı kamerada: Birisi çaldı, diğeri kaçtı Elazığ'da iki farklı adreste motosiklet hırsızlığı yaşandı.

İki farklı motosiklet hırsızlığı kamerada: Birisi çaldı, diğeri kaçtı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki farklı adreste motosiklet hırsızlığı yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir motosikletin çalındığı, diğer motosikleti çalmak isteyen kişinin ise başaramadan kaçtığı görülüyor.

Elazığ'da farklı tarihlerde iki farklı şahıs, gözüne kestirdikleri motosikletleri çalmak istedi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi merkez bağlı Hicret Mahallesi'nde sabah saat 04.45 sularında bir motosiklet çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir başka hırsızlık olayı ise Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında oldu. Bir kişi, gözüne kestirdiği elektrikli motoru çalmak üzereyken, apartman sakinlerinden birisinin içeri girmesi sonrası motosikleti bırakıp kaçtı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Her iki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Birinci hırsızlık olayında, bir kişinin çaldığı motosikleti alarak hızlı bir şekilde olay yerinden kaçtığı görülürken, ikinci hırsızlık olayında ise apartman girişinde motosikleti yavaş yavaş götüren kişinin, birini apartmana girdiğini fark ettiği ve motosikleti bırakıp olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - 3.Sayfa
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