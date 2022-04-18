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İki aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı.

?Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Y.A. idaresindeki 67 AS 349 plakalı araç ile 67 ABC 118 plakalı araç çarpıştı. Kazanın ardından iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan çekilerek yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. - ZONGULDAK

İki aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çaydeğirmeni, Zonguldak, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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