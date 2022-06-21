İki araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İki araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, 2 araç ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, 2 araç ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Berat Karabağ idaresindeki 06 AGN 969 plakalı otomobil, Mustafa Arslan idaresindeki 02 AAC 344 plakalı motosiklet ile Abdurrahman Özçelik idaresindeki 44 BT 952 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Arslan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Arslan Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title