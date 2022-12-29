İki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Burdur-Isparta dağ yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Burdur- Isparta dağ yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Burdur- Isparta dağ yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Isparta'dan Burdur istikametine gelen İbrahim Çiftçi'nin kullandığı 15 FC 808 plakalı araç ile karşı istikametten gelen İlhan Uğur'un kullandığı 32 ACA 701 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - BURDUR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İbrahim Çiftçi Isparta Tragger Burdur 3. Sayfa Haberler

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