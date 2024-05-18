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Meydan muharebesi gibi kavga! İki ailenin üyeleri kemer ve sopalarla birbirine girdi

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Bağcılar'da iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kemer ve sopalarla saldırdı. Olay, dün gece saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup birbirine kemer ve sopayla vurmaya çalıştı. Kavgada yumrukların havada uçuştuğu anlar, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Bağcılar'da iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kemer ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup birbirine kemer ve sopayla vurmaya çalıştı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Bağlar Mahallesi Cep Telefonu Bağcılar Kavga Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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