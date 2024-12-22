Üye Girişi
Haberler
'Kürtlerin kontrolündeki bölgeler entegre edilecek' demişti! Suriye'nin yeni savunma bakanı oldu
Suriye'de kritik gelişme! HTŞ Komutanı, yeni savunma bakanı oldu
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
Suriye'nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar
Yeni bakanın yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar

İkbal Bebeğin Babası Umut Kardeş İntihar Etti

İkbal Bebeğin Babası Umut Kardeş İntihar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde spinal müsküler atrofi (SMA) teşhisi konulan 1 yaşındaki İkbal bebeğin babası Umut Kardeş, sosyal medyada tepkilere yol açan gece kulübü görüntülerinin ardından intihar etti. Kardeş, hayatına son vermeden önce yaptığı açıklamada suçlamalara yanıt verdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi devam ederken, baba Umut Kardeş'in gece kulübünde eğlendiği videolar büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından kısa bir video paylaşan şahıs intihar etti.

Torbalı'da yaşayan 1 yaşındaki İkbal K.'ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için ise valilik onaylı kampanya hesabı oluşturuldu. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası Umut Kardeş'in gece kulüplerindeki videoları ortaya çıkmıştı.

Tepkilerin ardından bir video yayımlayarak intihar etti

Umut Kardeş'in gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki görmüştü. Umut Kardeş, tepkilerin ardından sosyal medyada yayımladığı videoda, "Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, 'dekontum gelmedi'… Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" ifadelerini kullanıp daha sonra araç içerisinde tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Almanya'da noel pazarını kana bulayan saldırı anı
img

Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
img

Mini elbisesiyle ortalığı salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı
Beşiktaş formasını imzalayan bu kişi Süper Lig hakemi
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar
Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu
Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok

Son Dakika Haberleri

Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı 22-23 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.