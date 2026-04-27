İkamete operasyon: Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; şehir merkezinde yaşayan D.M.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 5–20 santimetre boylarında 36 kök hint keneviri, 7,30 gram uyuşturucu madde, 15 sentetik hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.M. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı