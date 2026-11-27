İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa'da Rusya bağlantılı sabotaj eylemleri Ekim 2025-Eylül 2026'yı kapsayan bir yıllık dönemde yüzde 16 arttı.

Rusya'nın Avrupa ülkelerinde sabotajları sürüyor. İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa'da Rusya bağlantılı sabotaj eylemleri Eylül 2025-Eylül 2026'yı kapsayan bir yıllık dönemde yüzde 16 arttı. Rusya'nın giderek daha profesyonel kişilerle çalıştığına dikkat çekilen raporda, sabotajlarda daha karmaşık patlayıcı düzenekler kullanıldığı belirtildi. Raporda hala operasyonların büyük bölümünü deneyimsiz kişilerin gerçekleştirdiğini ancak deneyimli sayılacak bir grubun zaman ayarlı ve uzaktan kumandalı fünye sistemlerine sahip el yapımı patlayıcılar gibi daha karmaşık yöntemler kullandığı ifade edildi. Raporda, "Aracılık yapan kişilerin tutuklanması bu kişileri ortadan kaldırıyor ancak onları yönlendiren Rus istihbarat servislerini caydırması son derece düşük bir ihtimal" ifadeleri kullanıldı.

Almanya ve Polonya en çok hedef alınan ülkeler

Raporda, Ukrayna'ya yönelik sevkiyatlarda kilit rol oynayan Almanya ve Polonya'nın en fazla hedef alınan ülkeler olmaya devam edeceği savunuldu. Raporda, "Ekim 2025 ile Eylül 2026 arasında kaydedilen olayların yarısından fazlasında kritik altyapı hedef alındı" denildi.

İngiltere'den Rusya kaynaklı sabotaj tehdidinin arttığı uyarısı

İngiltere ise geçtiğimiz salı günü Ukrayna ordusuyla çalışan savunma şirketlerine yönelik Rusya kaynaklı sabotaj tehdidinin arttığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği ise, "Rusya'nın İngiltere'ye saldırmak için herhangi bir planı, gerekçesi veya niyeti yok" demişti.

Havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulunmuştu

Almanya'nın doğusundaki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçağının bulunduğu bölgede patlayıcı yüklü bir İHA bulunmuştu. İHA'nın etkisiz hale getirilmesinin ardından yapılan ilk incelemede saldırı girişiminin profesyonel bir hazırlık gerektirdiği ve uluslararası bir boyutu olduğu belirtilmişti. Alman hükümeti, eylül ayı başında ise saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın olduğunu duyurmuş, Bonn şehrindeki Rus Başkonsolosluğu'nun kapatılmasının da dahil olduğu bir dizi kararlarla söz konusu eyleme karşılık verildiğini bildirmişti. Rusya da, Almanya'nın bu hamlesine Rusya'nın farklı şehirlerindeki Goethe Enstitülerini kapatarak karşılık vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı