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Yemek götürdüğü ihtiyaç sahibi vatandaşı azarlayan zabıta amiri görevden uzaklaştırıldı

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Yemek götürdüğü ihtiyaç sahibi vatandaşı "Devlet sana çorba göndermiş, nohut göndermiş, pilav göndermiş! Azsa az yiyeceksin dayı! Sen mi kazandın bunun parasını?" diyerek azarlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta amiri, görevinden uzaklaştırıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan zabıta personelinin "Yemekler az geliyor" diyerek dert yanan yaşlı bir vatandaşı azarladığı anlara ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.

"SEN Mİ KAZANDIN BUNUN PARASINI?"

Vatandaşa "Bu yemeğin neyini beğenmedin?" diyerek çıkışan zabıta amiri, "Devlet sana çorba göndermiş, nohut göndermiş, pilav göndermiş! Azsa az yiyeceksin dayı! Sen mi kazandın bunun parasını? Devlet sana bunu veriyorsa bunu yiyeceksin! Paran varsa git kazan. Bundan sonra bunu yiyeceksin. Sabah da yiyeceksin, öğlen de yiyeceksin akşam da yiyeceksin, yatsıda da yiyeceksin" dedi.

"AZ GELİYORSA AZ YİYECEKSİN"

Videonun devamında vatandaşa yönelik söylemlerini daha da sertleştiren zabıta amiri, şu ifadelere yer verdi: "Devlet sana yemek gönderiyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Bak bir daha belediyeyi gereksiz arama. Az geliyorsa az yiyeceksin! Bir daha zabıtayı arama!"

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tepki çeken görüntülerin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de "Hepimizin vicdanını yaralayan olayda söz konusu zabıta memuru, tarafımca açığa alınıp görevden uzaklaştırılmıştır. Vicdandan yoksun tavır sergileyen personelin, kim olursa olsun kurumumuzda barınması mümkün değildir. Hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza hiç kimse parmak sallayamaz" diye konuştu.

Yemek götürdüğü ihtiyaç sahibi vatandaşı azarlayan zabıta amiri görevden uzaklaştırıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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