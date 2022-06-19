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Ihlamur ağacından düşen adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ihlamur ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Perşembe beldesi Şenköy köyünde meydana geldi. 55 yaşındaki İbrahim Palaz ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip yere düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Palaz'ın öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Palaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Palaz Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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