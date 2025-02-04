İHD Adıyaman Eski Şube Başkanı Osman Süzen Gözaltına Alındı

İnsan Hakları Derneği Adıyaman eski Şube Başkanı Osman Süzen, terör örgütü PKK/ KCK'ya üye olmak suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde İHD Adıyaman eski Şube Başkanı ve Avukat Osman Süzen'in adresine şafak operasyonu düzenlendi.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma gerekçesiyle adresine operasyon yapılan Osman Süzen, gözaltına alındı. Osman Süzen yapılan ev araması sonrası İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN