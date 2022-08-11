İhbar üzerine adrese gelen hayvanseverleri şok eden görüntü

Antalya'da mahalle sakinlerinin ihbarı ile bir adrese gelen hayvanseverler bir evin balkonunda 16 tane köpek gördü. Duruma isyan eden hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda beslendiğini belirterek el konulmasını istedi.

Antalya'nın Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesi 4527 sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde kötü koşullarda çok sayıda köpek beslendiği ihbarını alan hayvanseverler, mahallede yaşayan vatandaşların şikayeti ile adrese geldi. Burada balkonda 16 tane köpek olduğunu gören hayvanseverler gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

"KISIR OLMADIĞI İÇİN BİRİNİ PARÇALAMIŞLAR"

Mayıs ayı içerisinde ihbar aldıklarını belirten hayvansever Jale Ünsal, "Burada hayvanın birisini kısır olmadığı için parçalamışlar. 17 köpekten 16 tane kaldı. Biz ekiplere ihbarda bulunduk. Onlar ise köpeklerin kiloları iyi diye almamışlar. Burada idrar kokusundan geçilmiyor. Dışkılarını içeri yapıyorlar. Burada bunların ölmesini mi bekleyeceğiz?" dedi.

"İKİ GÜN EVE GELMEDİĞİ OLUYORMUŞ"

Berrin Özkan ise "Sahibinin duyarsızlığı ortada, bu kadar hayvan bir arada bakılmaz. Aşağı inemiyorlar ve enerjilerini atamıyorlar. İki gün eve gelmediği zamanlar oluyormuş. Hayvanlar birbirlerine saldırıyorlar" dedi.

"SANA NE, KARIŞMA"

Mahallede yaşayan Fatma Şener, "Bu sabah balkonda halı yıkadım. Baktım köpekler birini öldürmüşler yiyorlar. Bu kaç oldu. Daha önce de oldu. Birisi de yaralandı, hastaneye götürmüş. Aç kaldığı için birbirlerine saldırıyorlar. Bir avuç mama ile o kadar köpek doyar mı? Mama ben de kaç kez verdim" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini Hüsniye Dizibüyük ise "Arkadaş gezmeye gidiyor. Ben arayıp köpeklerin birbirlerini yediğini söylüyorum. Bana 'Sana ne, karışma' diyor. Önceki gün bir ölü çıktı. Sabaha kadar birbirlerini yiyorlar. Bunlara iyi bir yuva yapalım" dedi.

İDDİALARI REDDETTİ

Diğer taraftan hayvanseverlerin telefon yardımı ile ulaştığı köpeklerin sahibi ise iddiaları reddetti. Hayvanseverlerin ihbarı ile adrese gelen polis ekipleri ise konunun HAYDİ ekiplerine bildirileceğini belirtti.