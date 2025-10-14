Haberler

İHA Muhabiri Sebahattin Yum Gözaltına Alındı

İHA Muhabiri Sebahattin Yum Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Gaziler Günü'nde 'Valiye şemsiye var, gazilere yok' haberi nedeniyle İhlas Haber Ajansı muhabiri Sebahattin Yum, Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Vali Ercan Turan'ın şikayeti üzerine ifadesine başvurulan Yum, yaklaşık iki saat sonra serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, 19 Eylül Gaziler Günü'nde yaptığı bir haberden dolayı gözaltına alındı.

Iğdır'da, Gaziler Günü dolayısıyla Iğdır Valisi Ercan Turan'ın da katıldığı sağanak yağış altındaki törende İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberinin ardından İHA muhabiri Sebahattin Yum, bugün 15.20 sıralarında Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Iğdır merkezdeki İHA bürosundan alınan Sebahattin Yum, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan İHA muhabiri Sebahattin Yum'un, Vali Ercan Turan'ın şikayeti üzerine ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat Emniyet Müdürlüğü'nde kalan Sebahattin Yum 17.20 sıralarında serbest bırakıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yum, "Büroda haber yazarken kapı çalındı, iki memur arkadaş geldi. İfademin alınacağını söylediler. Konuyu sordum, konunun ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Önce sağlık raporu için hastaneye gittik. Rapor aldıktan sonra emniyete gittik. Konunun 19 Eylül'de yaptığımız haberle alakalı olduğunu söylediler. 'Valiye şemsiye var gaziye yok' haberi olduğunu öğrendik. Iğdır Valisi Ercan Turan hakkımda şikayetçi bulunmuş. Halkı yanıltıcı bilgi verildiği iddia edilmiş. Biz de ifademizde ne gördüysek onu yazdığımızı söyledik" dedi.

İHA muhabiri Sebahattin Yum, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra jandarma tarafından ifadesi için tekrar gözaltına alındı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı zirvede olmayı kabul etmezdi

Erdoğan'ın uçağı neden pas geçti? AK Parti'den en net yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
Kocaelispor deplasmana gidecek uygun uçak bulamadı, çareyi bakın nasıl buldu

Süper Lig ekibi deplasmana uçak bulamadı, trene binip gidecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.