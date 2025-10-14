İHA Muhabiri Sebahattin Yum Gözaltına Alındı

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, 19 Eylül Gaziler Günü'nde yaptığı bir haberden dolayı gözaltına alındı.

Iğdır'da, Gaziler Günü dolayısıyla Iğdır Valisi Ercan Turan'ın da katıldığı sağanak yağış altındaki törende İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberinin ardından İHA muhabiri Sebahattin Yum, bugün 15.20 sıralarında Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Iğdır merkezdeki İHA bürosundan alınan Sebahattin Yum, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan İHA muhabiri Sebahattin Yum'un, Vali Ercan Turan'ın şikayeti üzerine ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat Emniyet Müdürlüğü'nde kalan Sebahattin Yum 17.20 sıralarında serbest bırakıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yum, "Büroda haber yazarken kapı çalındı, iki memur arkadaş geldi. İfademin alınacağını söylediler. Konuyu sordum, konunun ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Önce sağlık raporu için hastaneye gittik. Rapor aldıktan sonra emniyete gittik. Konunun 19 Eylül'de yaptığımız haberle alakalı olduğunu söylediler. 'Valiye şemsiye var gaziye yok' haberi olduğunu öğrendik. Iğdır Valisi Ercan Turan hakkımda şikayetçi bulunmuş. Halkı yanıltıcı bilgi verildiği iddia edilmiş. Biz de ifademizde ne gördüysek onu yazdığımızı söyledik" dedi.

İHA muhabiri Sebahattin Yum, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra jandarma tarafından ifadesi için tekrar gözaltına alındı. - IĞDIR