İğneada'da selde yıkılan işletme sahibi adliyeye sevk edildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan işletme sahibi adliyeye sevk edildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan işletme sahibi adliyeye sevk edildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi yakınlarında yaşanan selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. 6 kişiye mezar olan o kamp yeri ile ilgili daha önce 2 zanlı tutuklanmış, soruşturma çerçevesinde aranan işletme sahibi Bülent B. de Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Bülent B. adliyeye sevk edildi. - KIRKLARELİ