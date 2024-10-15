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İğneada'da Sel Kaza Mı, Cinayet Mi? Soruşturma Başlatıldı

İğneada'da Sel Kaza Mı, Cinayet Mi? Soruşturma Başlatıldı
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Kırklareli'nin İğneada beldesinde geçen yılki sel felaketinde hayatını kaybeden tesis çalışanı Ümit Solmaz'ın ölümüyle ilgili cinayet iddialarına dair soruşturma açıldı. Adli Tıp Kurumundan otopsi raporu istenirken, cep telefonu kayıtları da incelenecek.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden tesis çalışanı Ümit Solmaz'ın 'öldürüldüğü' iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşanan selde yıkılan ruhsatsız işletmede hayatını kaybeden tesis çalışanı Ümit Solmaz'ın öldürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumundan Solmaz'ın cesedine ilişkin ayrıntılı rapor istendi.

Raporda, Solmaz'ın öldürüldüğüne ilişkin bir bulguya rastlanmadığı yer aldı. Ayrıca işletmede çalışan N.G.'nin yeniden savcılık tarafından ifadesi alındı.

Öte yandan, Solmaz'ın kullandığı cep telefonlarına ait HTS kayıtlarının araştırılmasına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve GSM operatörlerine müzekkere yazıldığı öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Cep Telefonu Doğal Afet Soruşturma Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet İğneada Otopsi Hukuk Kaza

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