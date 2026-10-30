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Iğdır ve Ağrı'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

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Iğdır ve Ağrı'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Iğdır ve Ağrı'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
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Iğdır ve Ağrı'da uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda toplam 1 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır'da polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen operasyonlarda toplam 1 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik ortak çalışma yürütüldü. Gerçekleştirilen çalışmalarda, M.T., B.C.O., O.U., H.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin, yabancı uyruklu bir şahıstan temin edecekleri uyuşturucu maddeyi yakalanmamak amacıyla otobüs firmaları üzerinden emanet/kargo yöntemiyle sevk etmeyi planladıkları belirlendi. Yapılan operasyon sonucunda 592 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın devamında uyuşturucu maddeyi İran'dan Türkiye'ye getirdiği tespit edilen F.B. isimli İran uyruklu şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelinin Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve otobüsle batı illerine uyuşturucu madde götüreceği bilgisine ulaşıldı. Ağrı'da durdurulan şüphelinin üzerinde ve kullanımındaki valizde, Narkotik Madde Arama Köpeği UZİ ile yapılan aramada 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 1 kilo 442 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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